La musica fa parte della nostra quotidianità. Ci piace uscire, metterci le cuffie e ascoltare la nostra canzone preferita o quella che abbiamo appena scoperto e che ci piace sdraiati a letto. La musica che costruisce la colonna sonora delle nostre vite e, in molte occasioni, le serie televisive aiutano grazie alle .

Netflix ha a tua disposizione una magnifica playlist grazie ai brani che risuonavano in alcuni suoi titoli e che ormai fanno parte dell’immaginario collettivo. Sono diversi i successi che trionfano dopo la messa in onda di una serie che a un certo punto ha toccato le corde o ci ha fatto venire l’adrenalina. Per questo in LOS40 facciamo una recensione della musica di Netflix che trionfa oltre lo schermo.

La Casa de Papel

Se c’è un inno televisivo recente, è Bella Ciao, che ha segnato una delle scene della prima stagione de La Casa de Papel e da allora e’ diventato virale. La narrativa, che non fa nulla per dire addio agli spettatori di tutto il mondo, ha portato questo tema ai vertici, conquistando migliaia di ascoltatori in tutto il mondo. Chi non ha ballato al suono della canzone italiana che ha anche reinterpretato la stessa Becky G? Ma attenzione, non è l’unico tema che suona durante le rapine. Infatti, l’elenco ufficiale della serie conta più di 273.000 follower su Spotify.

Elite

Elite, affermata come una delle fiction spagnole di maggior successo sulla piattaforma, ha un repertorio di canzoni molto ambizioso. La cosa normale è vedere i capitoli aperti con l’applicazione Shazam perché ci sono consigli per tutti i gusti. Canzoni come Djadja, di Aya Nakamura; Guerrera, di Dellafuente e C. Tangana; o Con Las Ganas, di Zahara; sono alcuni dei brani che fanno parte della colonna sonora della serie e di un elenco Spotify che si avvicina ai 200K.

Valeria

La commedia romantica va in onda da due stagioni (la serie è stata rinnovata per un terzo e ultimo capitolo) intrattenendoci con le avventure e le disavventure di Valeria, Carmen, Lola e Nerea, ma dandoci anche l’opportunità di godere di una fantastica colonna sonora. La musica è molto importante in questa storia ambientata nella Madrid moderna. La playlist di Valeria conta circa 40.000 ascoltatori. Inoltre, come potrebbe essere altrimenti, ha una sua canzone che dà il nome al titolo e al protagonista della serie.