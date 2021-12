MediaWorld spezza letteralmente i sogni di successo di Esselunga, con il lancio di una campagna promozionale che spinge i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, spendendo sempre cifre relativamente ridotte rispetto al prezzo di listino originario.

Il volantino che potete trovare elencato nell’articolo, è come al solito disponibile in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta del sito ufficiale. A differenza di quanto stiamo vedendo da Unieuro, tuttavia, in questo caso sarà necessario pagare le spese di spedizione per ottenere la consegna della merce presso il proprio domicilio. I prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, oltre che essere disponibili completamente sbrandizzati.

Ricordatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, al suo interno trovate codici sconto Amazon e tantissime offerte.

MediaWorld: il volantino con le mille offerte speciali

Il volantino proposto nel periodo da MediaWorld rappresenta il giusto concentrato di sconti e di offerte molto speciali, che possono invogliare indubbiamente gli utenti all’acquisto di prodotti di qualità, grazie sopratutto alle promozioni combinate. Fino al 24 dicembre sarà possibile aggiungere al proprio carrello una coppia di prodotti dipendenti gli uni dagli altri, come notebook + mouse o smartphone + cuffiette, per intenderci, ricevendo in cambio uno sconto molto speciale.

Sempre all’interno della medesima campagna, non mancano chiaramente riferimenti anche a prodotti singoli, quali potrebbero essere Apple iPhone 12 a 739 euro, passando anche per Find X3 Lite a soli 349 euro, oppure Redmi 10 a 149 euro e altri ancora. I dettagli e tutte le singoli promozioni della soluzione descritta nell’articolo, sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile a questo link speciale.