Importanti novità sotto il punto di vista commerciale attendono i clienti di Iliad in queste ore precedenti al Natale. Il provider francese ha infatti lanciato la nuova promozione Giga 150. Questa tariffa si conferma la migliore sul mercato grazie ad un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per la navigazione internet. Il costo previsto è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, niente app su Android e iPhone per i prossimi mesi

I prezzi sempre più bassi di Iliad rappresentano una convenienza senza precedenti per il provider francese. Al netto di costi molto vantaggiosi e soglie di consumo ridotte, per gli abbonati dell’operatore alcune mancanze non possono essere trascurate. Ancora oggi, ad esempio, l’attenzione del pubblico è rivolta per una mancanza di un’app ufficiale.

I clienti Iliad che attivano un profilo su Android o iPhone tutt’ora non possono beneficiare di un’app nativa da scaricare per mezzo di Google Play Store o App Store. La gestione del profilo per gli abbonati è infatti rinviata al sito ufficiale dello stesso operatore.

Nonostante le varie indiscrezioni dei mesi scorsi, l’assenza dell’app ufficiale in casa Iliad dovrebbe essere confermata anche nei primi mesi del 2022. Nessuna speranza nell’immediato per un cambio di passo.

Ricordiamo che per gli abbonati che si servono di uno uno smartphone Android lo scenario è stato ulteriormente compromesso nel corso di queste settimane. I clienti, infatti, hanno dovuto rinunciare anche alle numerose app parallele su Google Play Store che garantivano la gestione del profilo Iliad.