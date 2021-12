Il volantino comet che tutti stavano aspettando riesce a far sognare gli utenti con una lunghissima serie di occasioni e di prezzi da far perdere letteralmente la testa; il risparmio è notevole su ogni singolo acquisto effettuato, anche su smartphone appartenenti alla fascia alta.

Tutti coloro che vorranno effettivamente spendere il minimo indispensabile sui vari acquisti, devono comunque sapere che è necessario recarsi in negozio oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale, in questo modo si avrà la certezza di godere delle medesime riduzioni di prezzo. Inoltre, richiedendo la consegna a domicilio sugli ordini del valore superiore ai 49 euro, si fruirà della spedizione completamente gratuita.

Comet, occasioni assurde per tutti

Con Comet non si scherza, la nuova campagna promozionale spinge i consumatori ad avere la possibilità di acquistare interessanti prodotti di tecnologia, senza spendere cifre irrimediabilmente elevate. Il volantino parte con lo scontare l’eccellente Oppo Find X3 Neo, un prodotto dalla qualità decisamene elevata, in vendita nel periodo a soli 530 euro.

Non mancano chiaramente importanti riferimenti ad altre fasce di prezzo ugualmente interessanti, quali possono essere entro i 400 euro, rappresentate alla perfezione da Wiko Power U10, Realme C11, Xiaomi 11 Lite, Motorola Edge 20 Lite, o anche un eccellente Realme C25Y. Coloro che vorranno effettivamente approfondire la conoscenza della campagna promozionale, non devono fare altro che collegarsi a questo link, ricordando comunque che tutti i prodotti sono integralmente commercializzati con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, per ogni difetto di fabrica.