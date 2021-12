WindTre rappresenta una soluzione di indubbio vantaggio per tutti i clienti della telefonia mobile in questi giorni di avvicinamento al Natale. Il provider arancione continua ad assicurare ai clienti una serie di importanti tariffe low cost, tra cui spicca in ordine di convenienza la Go Unlimited Star+.

WindTre, l’occasione con Giga senza limiti a Natale

La WindTre Go Unlimited Star+ è probabilmente la migliore soluzione dell’operatore arancione per la telefonia mobile. Quest tariffa prevede per tutti i clienti consumi senza limiti per la telefonia mobile con costi inferiori rispetto a quelli previsti da altri operatori, tra cui anche Iliad.

I clienti che decidono di attivare la WindTre Go Unlimited Star+ avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche Giga senza limiti per navigare in rete. Il prezzo previsto per questa tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che scelgono di sottoscrivere questa ricaricabile con WindTre avranno inoltre la garanzia di un costo bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento. Il gestore si impegna formalmente con tutti i clienti per non applicare rimodulazione né su prezzi né tantomeno sulle soglie di consumo.

Le condizioni legate all’attivazione della tariffa di WindTre sono molto semplici. Nel momento della sottoscrizione, gli abbonati dovranno garantire all’operatore una quota extra dal valore di 10 euro. Fondamentale ai fini della regolare operazione è la portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad.