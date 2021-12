Le novità di WhatsApp hanno rappresentato una costante di questi ultimi mesi. La piattaforma di messaggistica istantanea, specialmente in questa seconda parte dell’anno, ha deciso di rilasciare una serie di nuovi upgrade che hanno modificato vari aspetti del servizio. Per quanto riguarda l’invio delle foto, ad esempio, è impossibile non citare il tool con la visione delle immagini in unica apertura.

WhatsApp, l’ultimo upgrade delle note audio su iPhone e Android

Un fronte molto battuto da parte degli sviluppatori è quello delle registrazioni audio. Gli aggiornamenti di WhatsApp, in tal senso, si muovono sempre di più per ampliare le funzioni delle note audio.

In seguito alla funzione per la riproduzione accelerata degli audio, su WhatsApp è arrivata anche la funzione che garantisce agli utenti la trascrizione testuali delle note. Alla ricezione di una registrazione, gli utenti potranno normalmente ascoltare il file audio in entrata così come potranno leggere una relativa trascrizione testuale.

A garantire la trascrizione testuale ci sarà un algoritmo avanzato tutt’ora in fase di sviluppo. Le fasi di lavorazione degli sviluppatori sono propedeutiche per rilasciare suddetto algoritmo in tutte le lingue attualmente compatibili con la piattaforma di messaggistica istantanea.

Per mezzo di un simile upgrade, gli sviluppatori vogliono raggiungere l’obiettivo di una chat sempre più accessibile per il pubblico. Così come la riproduzione accelerata delle note vocali, anche questo aggiornamento riguarderanno tanti dispositivi, tra gli ultimi modelli di iPhone e gli smartphone Android di ultima generazione. Il roll out potrebbe essere disponibile già a breve, a partire da Gennaio.