Con il volantino Unieuro gli utenti hanno la possibilità di approfittare di una campagna promozionale veramente incredibile, al cui interno si trovano prodotti sempre più scontati e da cogliere assolutamente al volo per cercare di risparmiare al massimo.

Tutte le migliori offerte del periodo sono a disposizione di ogni singolo utente, avete capito bene, gli acquisti possono essere completati recandosi sia in negozio che sul sito ufficiale; quest’ultimo prevede la possibilità di godere della spedizione gratuita, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Unieuro: le offerte sono da far perdere la testa

Unieuro cattura l’attenzione dei tantissimi consumatori alla ricerca della migliore occasione per risparmiare, con il lancio di un volantino decisamente interessante e ricco di offerte speciali. I prodotti sono perlopiù legati alla fascia alta della telefonia mobile, con l’apice dello sconto raggiunto con il Samsung Galaxy S21. Il modello di punta della lineup del 2021, infatti, può essere acquistato con un esborso finale di 649 euro, con il quale riuscire effettivamente a godere di prestazioni più che invitanti, rispetto ad un listino particolarmente elevato.

Gli utenti che invece vogliono cercare di raggiungere il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, potranno decidere di appoggiarsi a Galaxy S20 FE, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A94 o anche Motorola Edge 20 Lite. Tutte le cifre richieste non superano i 369 euro; per maggiori informazioni in merito, consigliamo l’apertura del seguente link.