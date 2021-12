Uno sconto assolutamente da pazzi vi attende a Natale 2021 da Trony; la campagna promozionale prevede infatti la possibilità di ricevere gratis una riduzione del 50% rispetto al prezzo originario di listino, senza dover limitare la scelta ad una ristretta cerchia di prodotti.

Il risparmio è prima di tutto alla portata di ogni utente in Italia, infatti gli acquisti possono essere completati in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, senza limitazioni o distinzioni particolari. Le offerte sono inoltre applicate su prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente no brand (nel caso in cui si tratti di telefonia mobile).

Trony: il volantino ha mille offerte speciali

Il volantino Trony convince gli utenti ad acquistare i prodotti che più desideravano, grazie sopratutto alle ridotte limitazioni legate alle categorie merceologiche o ai modelli effettivamente inclusi. E’ bene sapere che per accedere al meccanismo che regola l’intera campagna, sarà strettamente necessario ordinare prima uno dei seguenti: televisore dal prezzo superiore ai 499 euro, grande elettrodomestico in vendita a più di 299 euro, oppure un piccolo elettrodomestico da pagare più di 59 euro.

Dopo aver selezionato uno dei suddetti, la strada appare irrimediabilmente in discesa; infatti il cliente potrà decidere di aggiungere al carrello ciò che vuole, ottenendo in cambio una riduzione del 50% sul valore del meno caro della coppia di prodotti selezionati. Tutti gli sconti, e le possibili combinazioni, sono effettivamente visionabili sul sito ufficiale di Trony stessa.