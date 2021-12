Telegram: nuovo aggiornamento con funzioni shock, eccone alcune mai viste

Ancora una volta lo stupore e tanto per l’ultimo aggiornamento di Telegram che implementa numerose funzionalità per l’applicazione. I numeri non mentono e vedono la piattaforma arrivare a 1 miliardo di utenti attivi in un solo anno.

Telegram presenta il suo nuovo aggiornamento con numerose novità per il futuro degli utenti e dell’applicazione

Il riconoscimento del testo sulle immagini è ora disponibile per gli utenti iOS 13 o versioni più recenti.

Contenuto protetto. I creatori di contenuti possono limitare la capacità di salvare media, effettuare screenshot e inoltrare messaggi dai loro gruppi e canali.

Elimina i messaggi per data. Elimina i messaggi nelle chat private in base a una data specifica o a un periodo di tempo.

Gestione dispositivi collegati

• Accedi rapidamente a Telegram Desktop o Web tramite codice QR.

• Scegli per quanto tempo un dispositivo può rimanere inattivo prima di essere disconnesso automaticamente.

• Controlla quali dispositivi possono accettare chiamate o nuove chat segrete.

Formattazione testo nelle didascalie dei media. Evidenzia il testo nella didascalia di un media per aggiungere una formattazione come grassetto, corsivo, link e altro.

Pubblicazione anonima. Scrivi come uno dei tuoi canali nei gruppi pubblici e nei commenti dei canali.

Risposte alle richieste di accesso

• Quando richiedi l’accesso a una community e il suo amministratore o bot ti contatta con un messaggio, vedrai da quale chat proviene nella parte superiore della chat.

• I bot amministratori possono ora chiedere agli utenti di completare delle azioni prima di essere autorizzati ad unirsi – come accettare le regole della community, superare un test, o fare una donazione ai creatori di contenuti.

Accedi tramite chiamata e nuovo design per le pagine di info

• Accedi su alcuni dispositivi mobili ricevendo una chiamata da Telegram e inserendo alcune cifre del numero che ha chiamato.

• Goditi il nuovo design in stile iOS 15 delle pagine Info contatto e Info gruppo.

