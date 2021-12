La stagione 2 di The Witcher è disponibile da un paio di giorni, e ricordiamo che in precedenza era lo spettacolo più visto di Netflix di sempre.

Tuttavia, nei due anni trascorsi dalla messa in onda della prima stagione di The Witcher, i tempi sono cambiati. Quest’anno, Netflix ha pubblicato un elenco delle sue serie Netflix più viste per ore e ora ha iniziato a elencare pubblicamente le ore totali guardate per le serie sul proprio sito web:

Bridgerton Stagione 1: 625 milioni di ore;

Money Heist Parte 4: 619 milioni di ore;

Stranger Things Stagione 3: 582 milioni di ore;

The Witcher Stagione 1: 541 milioni di ore;

13 motivi per cui Stagione 2: 496 milioni di ore;

13 motivi per cui Stagione 1: 476 milioni di ore;

Cameriera: 469 milioni di ore;

You Stagione 3: 468 milioni di ore;

You Stagione 2: 457 milioni di ore;

Quindi, The Witcher è ancora a 80 milioni di ore da Bridgerton, ma ovviamente ho tralasciato la nuova serie TV più importante. Sarebbe Squid Game. Lo show e’ riuscito ad arrivare fino a 2,19 miliardi di ore guardate.

Uno show difficile da battere

Squid Game è su una scala diversa da qualsiasi altra cosa Netflix abbia mai offerto. La societa’ è ancora di gran lunga il più grande streamer e Squid Game è il suo più grande spettacolo di sempre con quasi 4 volte le visualizzazioni del suo concorrente più vicino.

La prima stagione di The Witcher è andata in onda prima che Netflix iniziasse a pubblicare la sua lista dei primi 10 sull’app. Uno spettacolo piazzato al numero 1 ottiene un effetto valanga che lo aiuta a rimanere lì più a lungo e dovrebbe aumentare notevolmente le visualizzazioni totali. Bridgerton, La Casa di Carta e Squid Game ne hanno beneficiato. Riuscira’ la stagione 2 di The Witcher colmare il divario per rinunciare a Stranger Things, La Casa di Carta e persino Bridgerton?