Rendering e immagini appositamente realizzate sulla base dei brevetti e delle informazioni trapelate hanno fino ad ora dato modo di conoscere con largo anticipo il presunto design dei prossimi top di gamma Samsung.

Un’immagine ufficiale ora offre certezze su quello che sarà il nome e il design della versione più sofisticata, il Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra appare in foto ufficiali!

A scovare l’immagine ufficiale è il portale LetsGoDigital, che rende noto un presunto poster raffigurante il Galaxy S22 Ultra. Il nome del dispositivo riceve così conferma in seguito a numerosi dubbi circa la possibilità che Samsung potesse optare per la denominazione Samsung Galaxy S22 Note.

Le caratteristiche dello smartphone e la scelta del colosso di rinunciare per quest’anno al lancio di un nuovo modello della serie Galaxy Note avevano dato modo di supporre una possibile fusione tra le due serie di smartphone ma non sarà così.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra mostrato in foto permette di conoscere quella che sarà la struttura ufficiale della parte posteriore. Come già anticipato dalle indiscrezioni dei mesi scorsi, il modulo fotografico sarà formato da sensori disposti liberamente su due file verticali. Accanto allo smartphone, mostrato in due colorazioni differenti, appare anche lo stilo. Il Galaxy S22 Ultra farà spazio a un apposito alloggiamento per la S Pen, che sarà abbinata e integrata allo smartphone.

L’arrivo del dispositivo è previsto per il mese di febbraio 2022. Samsung procederà inizialmente con il lancio del Samsung Galaxy S21 Fan Edition, che potrà essere acquistato a partire dall’11 gennaio. Il mese successivo sfoggerà poi i suoi nuovi top di gamma.