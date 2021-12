I proprietari di recenti modelli di MacBook Pro con pannelli Mini-LED che si sono lamentati di non ottenere il vantaggio della tecnologia ProMotion del display durante lo scorrimento nel browser Web Safari affermano che la versione corrente di macOS Monterey ha risolto il problema.

Questa è potenzialmente una buona notizia, secondo MacRumors, che riporta che molti lettori hanno segnalato sui suoi forum che la versione beta di macOS 12.2 ha risolto quella che sembra essere una spina nel fianco per alcuni utenti MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici.

MacBook Pro 2021: ProMotion torna a funzionare

Questi utenti affermano che dopo l’aggiornamento della versione 12.2 del sistema operativo, lo scorrimento di una pagina Web in Safari è ora più fluido e le prestazioni del browser sono migliorate. In poche parole, ProMotion si comporta come previsto.

La tecnologia ProMotion di Apple, ovviamente, adatta in modo intelligente il display a seconda del contesto e della natura delle informazioni sullo schermo, regolando la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz sui nuovi MacBook Mini-LED e quindi dovrebbe aiutare a garantire uno scorrimento fluido.

Tutti gli utenti che hanno notato dei rallentamenti durante la navigazione web dovrebbero controllare la disponibilità di aggiornamenti per il loro sistema operativo ed effettuare l’upgrade il prima possibile. Grazie ad esso, la società ha potuto risolvere il problema legato alla funzionalità ProMotion del display, il quale non si comportava come previsto.

Dopo aver effettuato il tanto atteso aggiornamento di macOS, dovresti essere in grado di navigare sul web con Safari come ci si aspetterebbe da un display con refresh rate di 120Hz.