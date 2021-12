Con Euronics gli utenti hanno la possibilità di approfittare di un elevato quantitativo di sconti e di offerte speciali, adatti per accedere alle migliori occasioni del mese, senza mai doversi preoccupare della spesa finale effettivamente da sostenere in conclusione all’ordine.

Tutte le offerte che troverete effettivamente descritte nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi attive in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, con possibilità di acquisto localizzata in relazione al socio di appartenenza. In altre parole, lo zoccolo della campagna resta comune, ma le offerte in sé potrebbero presentare piccole differenze le une dalle altre.

Euronics: scoprite le migliori offerte della giornata

Euronics spezza i sogni delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale veramente conveniente, al cui interno si può trovare ad esempio il Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto del 2020, ma ancora perfettamente in grado di convincere con prestazioni al top. Al suo interno si trovano difatti le stesse identiche specifiche del Galaxy S20, con la differenza legata al processore; in questo caso avremo il Qualcomm Snapdragon, al posto del solito Samsung Exynos. Il suo prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 349 euro.

In alternativa è possibile pensare di mettere le mani su un prodotto decisamente meno costoso, stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 9 Pro, disponibile a meno di 200 euro, ma con alle spalle una buona dotazione di specifiche. Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale di Euronics, consigliamo l’apertura del seguente link.