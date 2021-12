Coop e Ipercoop: offerte assurde vi aspettano sull’e-commerce

Il sito ufficiale di Coop e Ipercoop nasconde offerte veramente fantasiose per gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca della migliore occasione legata alla tecnologia generale, oltre che naturalmente agli smartphone di ultima generazione.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole su ogni singolo acquisto effettuato, ricordando comunque che tutti i prodotti sono tranquillamente commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, oltre a naturalmente la versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile. Gli acquisti, come anticipato, possono essere completati esclusivamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 19 euro di spesa.

Coop e Ipercoop senza limiti: ecco i nuovi sconti speciali

Con Coop e Ipercoop gli utenti hanno la possibilità di acquistare nuovi prodotti a prezzi decisamente più assi del normale, sebbene comunque il focus sia più che altro rivolto verso dispositivi relativamente economici e datati. I due modelli di cui consigliamo l’acquisto sono Apple iPhone X ed anche Galaxy S20 FE, dispositivi lanciati nel corso del 2020, ma comunque perfettamente in grado di garantire ottime prestazioni, dietro il pagamento di una cifra che non supera i 500 euro.

Molto interessanti sono anche le riduzioni legate alla fascia immediatamente inferiore, coloro che non vorranno spendere più di 300 euro, ad esempio, potranno mettere le mani su Oppo A16, Alcatel 1B o anche un buonissimo Galaxy A32. I dettagli dell’ottima campagna promozionale sono raccolti nelle pagine descritte sul sito ufficiale.