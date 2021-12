Il volantino Carrefour attualmente disponibile in tutti i punti vendita in Italia, rappresenta sicuramente una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, perfettamente realizzate dall’azienda per invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

La limitazione più grande della corrente campagna, consiste nella necessità di recarsi personalmente in negozio, in quanto al momento gli ordini relativi alla tecnologia non sono effettuabili, almeno allo stesso prezzo, anche sul sito ufficiale. In parallelo, comunque, ricordiamo che tutta la telefonia mobile viene commercializzata no brand, con alle spalle anche la garanzia legale della durata di 24 mei.

Carrefour: che occasioni assurde nel volantino

Con il volantino Carrefour gli utenti hanno la possibilità di godere di sconti interessanti, tutti applicati sulla fascia medio-bassa della telefonia mobile; in questo modo si risparmierà al massimo delle proprie possibilità, godendo nel contempo di una buona serie di prestazioni generali.

I modelli da non perdere assolutamente di vista vanno a toccare Alcatel 1SE Lite, Xiaomi Redmi Note 10S, passando anche per Realme C21Y, Galaxy A12 e Galaxy A03s. A prescindere dal dispositivo che avrete scelto di acquistare, è bene ricordare che tutti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede copertura gratuita dei difetti di fabbrica, non dei danni che gli utenti possono effettivamente causare.

Per scoprire e conoscere da vicino il meccanismo che regola l’intero volantino, ricordatevi che sul sito potete trovare tutte le informazioni del caso.