La televisione risulta essere uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati e utilizzati. Grazie a questo dispositivo, infatti, abbiamo la possibilità di attingere a informazioni di vario genere, partendo dall’attualità fino all’intrattenimento. Presente ormai in quasi tutte le case, per vedere i canali però bisogna pagare il canone Rai.

Parlando di quest’ultimo, e’ bene sapere infatti che c’è un gesto che potrebbe costarvi caro, in quanto può portare a doverne pagare una multa da 600 euro. Ma non solo, in alcuni casi c’è anche il rischio del carcere. Ma per quale motivo? Quindi entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere al riguardo.

Ecco cosa si rischia

Mentre si continua a discutere della possibilità di estendere il pagamento del canone a tutti i dispositivi elettronici, come smartphone, tablet e pc, molti temono di dover pagare una multa di 600 euro o addirittura di finire in carcere. A partire dal 2016, ricordiamo, il canone Rai viene corrisposto tramite l’addebito diretto sulla bolletta elettrica in tariffa mensile.

Una decisione, quest’ultima, che è stata presa partendo dal presupposto che nelle case con utenza elettrica ci sia almeno un televisore. Nonostante l’addebito in bolletta, però, c’è ugualmente chi non paga il canone Rai. Una situazione che in realtà si verifica molto più spesso di quanto si possa pensare e che può portare a dover fare i conti con gravi conseguenze.

Nel caso in cui non paghi il canone Rai, ad esempio non pagando la bolletta, infatti, rischi di incorrere in sanzioni fino a 6 volte l’importo dell’imposta. In questo modo puoi arrivare a pagare 540 euro. A questi, poi, si aggiungono gli arretrati e gli eventuali interessi, arrivando così a pagare circa 600 euro.