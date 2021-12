Il volantino attivato da Bennet nel periodo corrente, riesce a superare di gran lunga le più rosee aspettative degli utenti italiani, lanciando una soluzione piena zeppa di prezzi bassi e di prodotti scontatissimi, con i quali riuscire a confrontarsi nell’idea di spendere il minimo indispensabile.

Coloro che vorranno effettivamente ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti, devono comunque sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, in quanto gli stessi prezzi non sono stati attivati direttamente online sul sito ufficiale. In parallelo, ad ogni modo, sottolineiamo che tutti i prodotti vengono distribuiti dall’azienda con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: queste offerte sono incredibili

Il corrente volantino Bennet prova in tutti i modi a mettere un freno alle ottime offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna molto agguerrita e ricca di occasioni. Il prodotto di punta della soluzione stessa è l’Apple iPhone 13, un modello che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo; al momento lo potete acquistare a 899 euro, una cifra ancora elevata, ma comunque scontata rispetto al valore di listino.

Nell’eventualità in cui, invece, si volesse cercare di risparmiare il più possibile, il consiglio è di acquistare un modello decisamente più economico, che potrebbe essere uno a scelta tra Galaxy A03s, Galaxy A32 o anche Alcatel 1SE 2020, tutti proposto a prezzi che oscillano tra 99 e 239 euro. Il volantino lo potete sfogliare direttamente a questo link, ricordando comunque che la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.