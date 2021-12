Lo scorso 16 dicembre 2021 l’operatore Vodafone ha lanciato una nuova promozione con la quale è possibile ottenere in regalo il Galaxy Watch 4 acquistando il nuovo Galaxy Z Flip 3.

L’iniziativa denominata “Samsung Galaxy Watch 4 in regalo“, valida fino al prossimo 24 Dicembre 2021 ed è attualmente promossa tramite un apposito banner visibile all’interno della homepage dall’applicazione My Vodafone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone vi regala un Galaxy Watch 4 se acquistate lo Z Flip 3

L’operazione a premi in questione si rivolge a tutti i clienti dell’operatore rosso residenti o domiciliati in Italia, che possiedono una SIM attiva con un piano telefonico voce o voce e dati a uso privato ricaricabile o in abbonamento e ai titolari di un contratto di abbonamento a servizi di rete fissa ad uso privato. Le condizioni economiche per la compera del device potrebbero variare. A titolo esemplificativo si riporta il caso in cui vengono richieste 24 rate mensili di 19.99 euro ciascuna, con anticipo zero

I clienti interessati a comprare il dispositivo pieghevole, hanno la possibilità di richiedere il contatto con un operatore, cliccando sul pulsante “Ti Chiama Vodafone” per perfezionare l’acquisto tramite ordine telefonico. In fase di acquisto il cliente deve fornire a Vodafone tutti i dati richiesti, inclusi quelli relativi alla carta di credito sulla quale verranno addebitati i costi previsti per la compera del Samsung Galaxy Z Flip3 5G. La carta di credito costituisce l’unico metodo di pagamento previsto in questo caso.

In seguito alla ricezione dello smartphone all’indirizzo fornito durante la procedura telefonica di acquisto, i clienti che non avranno esercitato il diritto di recesso, otterranno il diritto di ricevere il premio consistente in un wearable Samsung Galaxy Watch 4, del valore indicativo al pubblico di 269.99 euro. Non vi resta che dare un’occhiata all’applicazione ufficiale dell’operatore.