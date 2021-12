La convenienza di Vodafone non conosce pause. Nella stagione natalizia, il gestore inglese ha deciso di mettere in campo le armi migliori, con una serie di ricaricabili low cost dedicate alla portabilità del numero con soglie di consumo molto elevate. La migliore occasione per il gestore inglese è rappresentata dalla tariffa, Special 70 Giga.

Vodafone stupisce: la tariffa low cost da 70 Giga per il periodo di Natale

La promozione Special 70 Giga è la soluzione migliore per i clienti che cercano una tariffa con costi da ribasso e con soglie di consumo quasi illimitate. Nel dettaglio, gli abbonati del provider inglese avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per internet anche con le linee 4G.

Il prezzo previsto per la Special 70 Giga sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni. Nel momento dell’attivazione, i clienti dovranno aggiungere soltanto un piccolo extra pari a 10 euro una tantum per la ricezione della SIM.

Ulteriore vantaggio per tutti color che scelgono questa ricaricabile è la garanzia sui costi prevista da Vodafone. Il provider prevede infatti prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Il gestore si impegna quindi formalmente a non applicare costi extra o rimodulazioni dei consumo nei primi sei mesi dall’attivazione.

Per attivare questa promozione, gli utenti interessati possono recarsi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Fondamentale ai fini dell’attivazione è la portabilità del numero dalle attuali reti di TIM, WindTre ed Iliad.