TikTok sta pianificando il lancio di un servizio che permette di ordinare cibo d’asporto sulla base dei video virali.

L’app sta collaborando con l’azienda Virtual Dining Concepts per creare dei pasti su misura per gli utenti. Al momento il servizio sarà testato negli negli Stati Uniti. “TikTok Kitchens“, nome del nuovo servizio, verrà lanciato in 300 località entro la fine del prossimo anno. L’app modificherà il menu esistente di un ristorante. I dipendenti in loco forniranno imballaggi e ricette.

Il menu finale si baserà sulle tendenze alimentari più virali e cambierà trimestralmente. Se un piatto ha successo, ci saranno opportunità di aggiungerlo al menu del ristorante di riferimento. VDC afferma che tutte le voci del menu dovranno essere testate in anticipo per “assicurare che l’efficienza e i problemi di praticità siano affrontati all’interno delle cucine dei ristoranti messi a disposizione”.

TikTok dichiara che invierà parte dei profitti dai ristoranti ai produttori originali dei piatti. “I proventi delle vendite di TikTok Kitchen andranno a supportare i creatori che hanno ispirato la voce del menu. Inoltre serviranno ad incoraggiare e aiutare altri creatori ad esprimersi sulla piattaforma. Tutto in linea con la missione dell’azienda di ispirare creatività e portare gioia ai suoi utenti”.

Come riporta Bloomberg, che per primo ha riportato il lancio, non è chiaro come TikTok determinerà chi sia specificamente responsabile del primo uso di un piatto. I nomi dei creatori di piatti non saranno disponibili nei menu. “È la prima volta che c’è un marchio come questo là fuori – con un pubblico di centinaia di milioni di persone”.

Questo progetto implica fare affidamento più sullo spazio digitale che su quello fisico. “I consumatori si fidano [dei marchi diretti al consumatore] in base ai commenti online e poi ordinano qualcosa che arriva direttamente a casa”. Ciò significa anche che, potrebbe essere più difficile ritenere l’azienda responsabile rispetto agli stabilimenti fisici.