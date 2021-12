Ecco la lista di alcuni dei titoli che Netflix inserira’ il prossimo anno. Nota: questo elenco non è ancora completo e lo terremo aggiornato ogni mese fino all’inizio del 2022.

Elenco nuovi spettacoli Netflix 2022

1899

Creato da: Baran bo Oda e Jantje Friese

Cast: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Alexandre Willaume

Dai creatori della serie tedesca di successo Dark, i creatori tornano per un progetto ancora più grande con enormi ambizioni che utilizza una tecnologia rivoluzionaria.

La serie sarà ambientata principalmente in mare e seguirà vari immigrati che stanno viaggiando per una nuova vita ma che rimangono bloccati in un incubo.

Agente King

Creatore: John Eddie

Showrunner: Mike Arnold

Conosciamo tutti Elvis Presley, ma questa rivisitazione vede la pop star reinventata come spia segreta che lavora per un’agenzia governativa segreta.

Dietro la serie c’è Mike Arnold, che ha lavorato come scrittore nella serie FX di lunga data Archer.

Tutta la luce che non possiamo vedere

Regia: Shawn Levy

La 21 Laps Entertainment di Shawn Levy sta collaborando con Steven Knight (noto per Peaky Blinders e Taboo) che adatterà il libro di Anthony Doerr.

La storia si concentra su tre individui le cui strade si sono scontrate durante la seconda guerra mondiale.

Anatomia di uno scandalo

Direttore: S.J. Clarkson

Autori: Melissa James Gibson e David E. Kelley

3dot productions sta producendo questa nuova serie thriller drammatica basata sul libro di Sarah Vaughan.

La serie si concentra su uno “scandalo del consenso sessuale tra l’élite privilegiata britannica e le donne coinvolte nella sua scia”.

Il cast di Anatomy of a Scandal include Ben Radcliffe, Josette Simon, Jonathan Coy, Michelle Dockery, Naomi Scott e Rupert Friend.

Archivio 81

Showrunner: Rebecca Sonnenshine

Cast: Ariana Neal, Evan Jonigkeit, Dina Shihabi, Martin Donovan

Basato sul podcast, questa serie horror è diretta da uno dei produttori esecutivi della serie Amazon Prime The Boys.

Archive 81 segue un archivista che sta cercando di ripristinare alcuni nastri di un regista che stava indagando su una setta.

Assassin’s Creed

Il popolare videogioco Ubisoft arriverà su Netflix in una nuova serie e in altri formati nel prossimo futuro.

Jeb Stuart è a bordo per scrivere e servire come showrunner per la prima serie live-action di Assassin’s Creed, meglio conosciuto per il suo lavoro su Die Hard e Vikings: Valhalla.

Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria

Showrunner: Albert Kim

Cast: Gordon Cormier, Ian Ousley, Kiawentiio, Dallas Liu

Netflix sta andando avanti con la sua serie Avatar live-action con le riprese che inizieranno alla fine del 2021. La serie è impostata per ricreare fedelmente la serie originale di Nickelodeon dopo l’avventura di Aang, che è in missione per difendere il mondo dalla nazione del fuoco.

Lo sviluppo della serie live-action non è stato facile. La serie ha perso in particolare i suoi creatori originali (che erano anche dietro la serie Nick).