Iliad continua nel suo dominio con un’offerta da 150GB in 5G

Continua la volontà di Iliad di fornire offerte strepitose al pubblico, soprattutto quando si tratta di mettere in gioco tanti giga disponibili per la connessione ad Internet. Effettivamente non ci sono tanti dubbi sul come procede la strategia del provider proveniente dalla Francia ma ormai italiano a tutti gli effetti; Iliad utilizza offerte con prezzi molto bassi ma con contenuti quasi infiniti, i quali finiscono per attirare anche coloro che mai prima d’ora avevano provato disagio nell’utilizzare il loro gestore preferito.

Ora come ora pochi sono i dubbi anche nel caso della nuova offerta, quella da 150 giga in 5G che sta facendo innamorare anche i più restii a sposare il gestore.

Iliad continua a mettere in difficoltà gli altri gestori: la nuova Flash 150 mette in gioco tutto ciò che gli utenti vogliono

Sul sito ufficiale di Iliad è ora possibile venire a conoscenza della migliore offerta di sempre, quella che permette di avere tutto ma allo stesso tempo di risparmiare tantissimi soldi ogni mese.

Nonostante altri gestori siano attualmente in grado di fornire lo stesso identico quantitativo di giga, minuti ed SMS, Iliad lo fa con un prezzo straordinario. Solo 9,99 € al mese per sempre per avere a disposizione tutto. Grazie a questo prezzo, che ricordiamo non cambierà nel tempo visto che il provider non comprende alcun tipo di rimodulazione, gli utenti potranno avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti versa tutti e inoltre 150 giga con la connessione 5G inclusa nel prezzo. La promo sarà disponibile ancora per alcuni giorni.