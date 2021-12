Abbiamo già parlato di Huawei P50 Pocket, il nuovo foldable che il colosso cinese ha intenzione di lanciare a breve, probabilmente vedremo il suo debutto già tra pochi giorni, il 23 dicembre 2021.

Nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni che spiegano più dettagliatamente la scheda tecnica del foldable. Scopriamo insieme tutti i nuovi dettagli.

Huawei P50 Pocket, ecco le ultime indiscrezioni sulla scheda tecnica

Il dispositivo sarà dotato di un display pieghevole interno da 6,8″ del quale mancano dettagli sul design, e uno secondario da 1″. Ad alimentarlo ci sarà un chipset Kirin 9000 a cui manca il supporto per le reti 5G. La batteria sarà da 4100 mAh che offrirà una lunga durata, e avrà una ricarica rapida da 66W.

Per la fotocamera Huawei non si è affidata a Leica, ma bensì a Sony, optando per una IMX766 da 50 MP. Presente anche un obiettivo ultrawide da 13 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x, mentre mancano ancora dettagli su quella interna. Per quanto riguarda il prezzo, è probabile che questo sia inferiore al Galaxy Z Flip 3, che da noi partiva da 1099 euro per la versione 8/128, ma niente è ancora certo e va tutto preso con le pinze.

Non ci resta che aspettare l’evento del 23 Dicembre dove, oltre al foldable, Huawei presenterà smart glasses, notebook e il tanto chiacchierato Huawei Watch D. Che dire, non vediamo l’ora della presentazione ufficiale. Rimanete connessi per scoprire tutte le novità.