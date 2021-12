Google Maps è uno strumento ormai indispensabile per raggiungere qualsiasi luogo e negozio, ma a volte può diventare noioso confrontare aziende e ristoranti. Il nuovo aggiornamento per la versione web potrebbe finalmente rendere l’app ancor più fluida ed efficiente.

Quando installerai il nuovo aggiornamento, noterai un pulsante a forma di pillola blu che dice “Dock to bottom” accanto al nome di un luogo nella barra laterale di Google Maps. Fai clic su di esso e vedrai un pannello inferiore scorrere verso l’alto, con il luogo che hai selezionato agganciato ad esso. Puoi estendere questa barra e, proprio come le schede del browser, è possibile saltare facilmente tra i risultati selezionando le anteprime. Puoi anche rimuovere i singoli punti dalla barra premendo la x che appare.

Nuova funzione in arrivo su Google Maps nella versione web

Dato che la ricerca su Maps è uno dei compiti più meticolosi a volte, specialmente quando è necessario saltare tra caffè, negozi e aziende, questo è un miglioramento più che gradito. Pare che l’aggiornamento al momento sia disponibile in modo limitato, quindi potrebbe volerci un po’ di tempo prima che venga lanciato per tutti. Google è noto per la rimozione di aggiornamenti come questo quando scopre che le persone non interagiscono con esso nel modo in cui l’azienda si aspettava che facessero.

Finora, questa operazione di docking è visibile solo sul desktop, e non è chiaro se arriverà per la versione mobile di Maps, anche se avrebbe certamente senso averlo anche lì. Dato che la funzione sembra incredibilmente utile, speriamo che si faccia strada verso più persone e più piattaforme.