Euronics punta a convincere tutti gli utenti ad acquistare la tecnologia di ultima generazione, per questo ha lanciato una campagna promozionale veramente ricchissima di occasioni e di prezzi sempre più bassi, sui cui fare affidamento per risparmiare al massimo.

Il volantino si allontana minimamente da tutto quanto avevamo visto in passato, data la soluzione comune ai vari punti vendita, ma con differenze in merito ai prezzi attivati dai soci. In altre parole il meccanismo resta sostanzialmente lo stesso, ciò che cambia sono proprio le singole offerte su cui fare affidamento; il consiglio è di verificare la soluzione attivata dal negozio più vicino alla propria residenza.

Euronics: nuove offerte del volantino più pazzo del mese

euronics fa risparmiare tutti gli utenti, a conti fatti all’interno della campagna promozionale si possono scovare innumerevoli prodotti dai prezzi molto più bassi del normale, senza comunque richiedere esborsi troppo elevati. Il modello di punta dell’intero volantino è il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale che viene proposto al cliente finale ad un prezzo che si aggira attorno ai 349 euro; la cifra appare essere più che adeguata per la tipologia del prodotto, infatti integra le stesse specifiche del Galaxy S20, con l’aggiunta del solo processore Qualcomm Snapdragon.

L’alternativa proposta dal volantino, molto più economica, è rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, anche se di molto inferiore rispetto al suddetto dispositivo. Per ogni altra informazione in merito, consigliamo l’apertura del seguente volantino.