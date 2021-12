Esselunga mette alle strette le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale veramente assurda ed invidiabile, al cui intero si possono scovare interessantissime riduzioni di prezzo applicate su prodotti di altissima qualità generale.

Il volantino che potete visualizzare direttamente nel nostro articolo, è da ritenersi attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, al momento gli stessi acquisti non sono effettuabili sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo che al superamento dei 199 euro di spesa sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Esselunga: le occasioni sono assurde

Esselunga avvicina tantissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, proponendosi come valida alternativa alle varie proposte di Unieuro o MediaWorld. All’interno dello Speciale Multimediale si possono scovare ottime occasioni da non perdere assolutamente di vista, come Apple iPhone 13 mini, il meno costoso della lineup del 2021, disponibile all’acquisto a soli 898 euro.

Volendo invece avvicinarsi a modelli ancora più economici, l’occhio cade irrimediabilmente su Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi Note 10S, Realme C25Y, Oppo A94, Oppo A74 o anche Redmi 9AT, i cui prezzi comunque non superano i 400 euro. Tutti i prodotti elencati sono distribuiti con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzati, in modo da riuscire ad avere aggiornamenti sempre tempestivi, e qualsiasi protezione per difetti di fabbrica. I dettagli del volantino possono essere raccolti direttamente sul sito ufficiale di Esselunga.