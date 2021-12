In questo periodo si sono attivate molte promozioni MediaWorld relative ai televisori LG e Panasonic, quindi e’ il momento di approfondire un’altra offerta realizzata dalla nota catena del settore. Questa volta, al centro dello sconto c’è una Smart TV low cost di Samsung.

Entrando più nel dettaglio dell’iniziativa promozionale, il modello Samsung UE24N4300AUXZT è ora proposto al prezzo di 199,99 euro attraverso il portale MediaWorld. Secondo quanto si legge su quest’ultimo sito, in precedenza il costo del televisore era pari a 239,99 euro. È quindi sufficiente effettuare un rapido calcolo per capire cosa sia uno sconto di 40 euro.

Al netto dell’importo del risparmio e del fatto che si scenda al di sotto della “barriera psicologica” dei 200 euro, ciò che può essere interessante è che il modello permette di accedere ad alcune classiche funzionalità smart. Inoltre, non manca chiaramente il supporto allo standard DVB-T2. In questo contesto, un utente che non ha tante esigenze potrebbe “chiudere un occhio” anche davanti al pannello da 24 pollici con risoluzione “solo” HD (1366 x 768 pixel).

Una soluzione che potrebbe fare comodo a molti

In ogni caso, approfondendo le altre proposte presenti online in relazione a questo specifico modello, abbiamo notato che Amazon offrirebbe anche la TV a 199,99 euro. Tuttavia, al momento della stesura di questo documento, il prodotto non è disponibile. Per quanto riguarda Unieuro, invece, il prezzo è fissato a 229 euro, anche se c’è un ulteriore sconto del 5% direttamente nel carrello che porta il costo finale a 217,55 euro.

Insomma, capite bene che in questo contesto la promozione di MediaWorld potrebbe rappresentare potenzialmente una buona occasione per mettere sotto l’albero di Natale una Smart TV low cost che consente di adeguarsi agli standard DVBT2 che stanno per entrare in vigore a partire dal prossimo anno.