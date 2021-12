Il volantino Comet prova in tutti i modi ad avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, lanciando una soluzione veramente unica nel proprio genere, con la quale approfittare di sconti pazzi su tanti dispositivi.

La disponibilità dei prezzi che potete trovare descritti poco sotto, è da ritenersi valida in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale; in questo modo gli utenti potranno completare gli acquisti anche recandosi sull’e-commerce, e richiedendo la spedizione gratuita presso il domicilio (solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi).

Comet: che occasioni e che prezzi bassi per tutti

Comet prosegue sull’ottima strada intrapresa nelle scorse settimane, proponendo una campagna promozionale, attiva fino al 24 dicembre 2021, ricca di occasioni e di prezzi alla portata di tutti. Il modello di punta dell’intero volantino è chiaramente l’Oppo Find X3 Neo, un terminale che integra specifiche di altissimo livello, ad un prezzo complessivamente accessibile, se considerate infatti la richiesta finale di soli 530 euro.

Sempre nella medesima campagna, si possono anche scovare prodotti più economici, quali sono Wiko Power U10, Xiaomi 11 Lite, Motorola Edge 20 Lite, Galaxy A12 o anche realme C11. Indipendentemente dalla scelta che effettuerete, ricordiamo comunque trattarsi di prodotti completamente sbrandizzati, con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi, e quindi con aggiornamenti tempestivi rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico.

Se volete conoscere da vicino il volantino, dovete collegarvi a questo link.