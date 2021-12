Il volantino Bennet prova a mettere un freno alle ottime offerte che le dirette concorrenti hanno lanciato nel corso delle ultime settimane, proponendo al cliente una buonissima dose di riduzioni di prezzo, applicate su innumerevoli prodotti di alta qualità.

Il risparmio passa solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, è bene sapere infatti che gli acquisti potranno effettivamente essere completati solo nei negozi fisici in Italia, non sul sito ufficiale o recandosi presso altre realtà del territorio nazionale. La spesa, inoltre, potrà essere rateizzata al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, in modo da suddividere il più possibile il pagamento.

Bennet, scoperti nuovi prezzi veramente bassissimi

Con Bennet gli utenti hanno la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, grazie sopratutto ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, promesso dal volantino attivato dall’azienda. Il top di gamma effettivamente coinvolto nello stesso, è l’Apple iPhone 13, un modello recentissimo, commercializzato nel periodo corrente a soli 899 euro.

Volendo invece spendere il minimo possibile, l’occhio cade direttamente sul trittico composto da Galaxy A03s, in vendita a 139 euro, Alcatel 1SE 2020 a 99 euro, per finire con Galaxy A32 5G a soli 239 euro. All’interno del medesimo volantino non mancano riferimenti ad altre categorie merceologiche, come notebook da 429 euro, passando per televisori con prezzi che oscillano tra un minimo di 189 ed un massimo di 599 euro. Il volantino lo potete visionare aprendo il prima possibile le pagine che trovate direttamente a questo link speciale, la scadenza è fissata al 31 dicembre.