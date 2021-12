A partire da ieri 19 dicembre 2021, l’operatore WindTre permette ad alcuni dei propri clienti di rete mobile, di attivare con un mese di prova gratuita una delle offerte della gamma MIA Unlimited.

Durante il mese in cui il cliente selezionato attiva una Mia Unlimited con mese di prova, non sarà previsto alcun costo aggiuntivo, ma si continuerà comunque a pagare la propria offerta precedente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre offre il mese di prova gratuito delle offerte MIA Unlimited

L’operatore lo scorso 6 dicembre 2021 ha aggiornato il catalogo delle offerte personalizzate che possono essere proposte ai già clienti selezionati. Tra le nuove offerte della gamma MIA, sono state inserite anche le nuove varianti di MIA Unlimited e MIA +Unlimited, sia con Easy Pay che con addebito su credito residuo.

Come in precedenza, MIA Unlimited prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati fino in 5G, ma con velocità massima in download pari a 10 Mbps. Per attivare questa offerta, adesso sono previsti prezzi personalizzati da 9,99 euro a 25,99 euro al mese con metodo di pagamento Easy Pay, oppure da 10,99 euro a 26,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Coloro che ottengono il mese di prova, entro 31 giorni dall’attivazione potranno disattivare l’offerta MIA Unlimited scelta e ritornare senza costi aggiuntivi alla loro offerta precedente. Se si decide di disattivare il mese di prova non si avrà alcun costo aggiuntivo e la disattivazione, possibile solo da app WindTre, sarà immediata. Invece, se il cliente WindTre decide di passare alla MIA Unlimited dopo il primo mese gratuito non deve fare nulla: in automatico viene disattivata la sua offerta precedente e attivata la MIA Unlimited senza alcun costo di attivazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.