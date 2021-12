Tenere d’occhio il proprio partner su WhatsApp così come su altre piattaforme di messaggistica istantanea si può rivelare una soluzione necessaria, per evitare i tradimenti in rete. Gli atti di infedeltà verso il partner talvolta in molte occasioni si moltiplicano, se coadiuvati da un uso incessante degli strumenti per la comunicazioni online.

WhatsApp, il trucco più efficace per spiare il partner

Sono sempre di più gli utenti di WhatsApp che, in caso di sospetti fondati di tradimento da parte del partner, cercano di leggere le comunicazioni del proprio lui o della propria lei. La lettura diretta delle conversazioni rappresenta ancora oggi la strada più semplice e seguita.

Questo metodo, per quanto possa essere elementare, non è sempre però garanzia di successo. Chi ha messaggi da nascondere, con l’applicazione di questo metodo, avrebbe gioco facile nell’eliminare ogni contenuti sospetto per non alimentare nemmeno il minimo dubbio.

Ai fini di un controllo del partner più efficace, gli utenti si possono quindi affidare secondo metodo. La nuova tecnica garantita da WhatsApp prende forma grazie all’estensione desktop della chat, WhatsApp Web.

Per mezzo del servizio desktop, è possibile infatti copiare tutti i messaggi della piattaforma da smartphone ad un computer. Per farlo basta rivolgersi all’apposita voce WhatsApp Web nel menù Impostazioni della chat. Sulla base di questa dinamica sarà quindi necessario avere per pochi secondi il possesso dello smartphone del partner ed un pc per copiare tutti i messaggi. Le comunicazioni della piattaforma saranno inoltre copiate oltre che aggiornate in tempo reale sul dispositivo fisso.