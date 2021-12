Che cos’è “UniCredit Bank Email Virus”? I criminali informatici utilizzano la truffa chiamata “UniCredit Bank Email Virus” per indurre i destinatari di e-mail fasulle a infettare i loro computer con un programma dannoso chiamato FormBook. Inviano un’e-mail che contiene un allegato dannoso che, una volta aperto, infetta il computer.

Questa e-mail viene presentata come una notifica da UniCredit Bank, tuttavia, si tratta semplicemente di una truffa e non dovrebbe essere considerata attendibile o presa sul serio. Ti consigliamo vivamente di ignorarla.

UniCredit Bank Email Virus

UniCredit è una società di servizi finanziari, una legittima società bancaria italiana, che non ha nulla a che fare con questa truffa via email. I criminali informatici utilizzano spesso nomi di società note e presentano l’e-mail come notifica relativa alla conferma del pagamento tramite SWIFT Copy.

I destinatari sono invitati a verificare ulteriori informazioni controllando l’allegato incluso. Nella schermata sopra, l’allegato è un file “MT103.doc”, tuttavia, di seguito è possibile trovare altri esempi.

I criminali informatici che diffondono la truffa “UniCredit Bank Email Virus” allegano documenti con nomi e contenuti diversi, tuttavia, tutti gli allegati diffondono la stessa infezione del computer FormBook. FormBook è un’infezione del computer ad alto rischio, un programma dannoso che viene distribuito principalmente tramite e-mail come questa.

Lo strumento FormBook viene utilizzato da molti criminali informatici per monitorare l’attività del computer e registrare i dati. È in grado di registrare sequenze di tasti, acquisire schermate e raccogliere altri dati come password salvate, accessi, siti web visitati e così via. Alcuni dei dati potrebbero contenere dettagli personali come informazioni bancarie.

I criminali informatici utilizzano questi strumenti per indirizzare dati/informazioni che possono essere utilizzati per generare entrate. Pertanto, l’installazione di questi programmi può portare a vari problemi, tra cui perdite finanziarie e altre infezioni del computer come il ransomware.