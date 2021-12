Le nuove offerte attivate da Trony possono davvero far risparmiare moltissimo gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare la tecnologia, cercando di spendere cifre relativamente ridotte.

Godere di un elevato livello di risparmio è davvero semplicissimo con la corrente campagna promozionale, difatti basterà recarsi nei singoli punti vendita sparsi per il territorio, senza dover minimamente sottostare a vincoli territoriali o regionali. Tutti i prodotti sono distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere sempre esercitata nei medesimi negozi.

Trony: il volantino che non ti aspetti

Il volantino Trony fa di tutto per cercare di invogliare gli utenti all’acquisto, convincendoli con prezzi sempre più bassi e convenienti, ma sopratutto ampliando il più possibile le scelte. La soluzione corrente non è difatti limitata esclusivamente ad una ristretta cerchia di prodotti, ma mette nelle mani del cliente l’intero catalogo aziendale.

L’iter da seguire è molto più semplice del previsto, consiste solamente nell’acquisto di uno a scelta tra un televisore, grande o piccolo elettrodomestico, il cui prezzo di vendita superi rispettivamente 499, 299 o 59 euro. Nel momento in cui è stato aggiunto al carrello uno dei suddetti, basterà scegliere un secondo prodotto, e recarsi in cassa, dove verrà applicato uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro della coppia (a patto che il listino vari di almeno 5 euro). Per tutte le altre informazioni del caso, potete rifarvi al sito ufficiale dell’azienda stessa.