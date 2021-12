I cambi sui costi delle tariffe per gli utenti di TIM hanno caratterizzato anche gli ultimi mesi. Le rimodulazioni contrattuali per gli abbonati del provider italiano non sempre però portano ad un extra nella spesa ricorrente. In alcuni casi, infatti, le modifiche sono anche a favore dello stesso pubblico.

TIM, a Natale un possibile sconto di 2 euro

In questi giorni di Natale, ad esempio, gli abbonati di TIM potranno contare su una modifica inerente il servizio Sempre Connesso. Come previsto da un cambio di condizioni contrattuali, entrato in vigore dallo scorso 31 Maggio, il servizio per la continuità dei consumi non è più obbligatorio. Ciò porta ad un possibile risparmio di spesa da parte degli utenti di 2 euro al mese, con arrotondamento per eccesso.

Le condizioni di Sempre Connesso sono sempre le medesime. I clienti, alla scadenza della ricaricabile, in assenza di credito residuo riceveranno un ticket giornaliero con soglie di consumo senza limiti per le telefonate, i messaggi e la navigazione in internet. Il costo di questo mini pacchetto sarà di 0,90 euro, con possibilità di rinnovo anche per un secondo giorno. I consumi no limits non saranno più disponibili a tre giorni dal rinnovo mancato dell’offerta.

Il prezzo per il servizio Sempre Connesso porta ad una spesa mensile pari ad un massimo di 1,80 euro. Questa spesa sarà anticipata da TIM e sarà recuperata dall’operatore alla prima ricarica utile.

Il servizio Sempre Connesso, come sottolineato, è ora facoltativo. Per disattivare la funzione, gli utenti possono contattare il call center, al numero 119.