Scoperti dei reperti di 200.000 anni trovati vicino a Swindon, e includono due mammut adulti, due giovani e un bambino, secondo The Observer.

Le scoperte saranno presentate in un nuovo documentario della BBC One diretto da Sir David Attenborough, Attenborough and the Mammoth Graveyard, che andrà in onda alla fine di dicembre.

Inoltre sono stati ritrovati strumenti usati dai Neanderthal nello scavo in una cava di ghiaia, così come alci, scarabei stercorari e varietà estinte di polline e semi. La miriade di reperti sarà esplorata dagli archeologi di DigVentures, un’impresa sociale che sostiene gli archeologi, nel prossimo documentario.

Il professor Ben Garrod, che apparirà nella mostra, ha descritto gli oggetti come “una delle scoperte più importanti della paleontologia britannica“.

“Dove questi mammut giacciono nel terreno è esattamente dove sono morti un quarto di milione di anni fa“, ha aggiunto.

“Abbiamo le prove di com’era il paesaggio. Sappiamo quali piante crescevano lì. Le piccole cose stanno davvero rivelando il contesto di questi grandi giganti iconici. È uno sguardo indietro nel tempo. Questo è incredibilmente importante per capire come il cambiamento climatico influisca in particolare su ambienti, ecosistemi e specie”.

Grazie a due cacciatori di fossili part-time

Lisa Westcott Wilkins di DigVentures ha dichiarato a The Observer che gli scheletri di mammut erano in “condizioni quasi incontaminate”.

In un’intervista ha detto: “Altri mammut sono stati trovati nel Regno Unito ma non in questo stato di conservazione. I siti archeologici di questo periodo sono rari e fondamentali per comprendere il comportamento dei Neanderthal in Gran Bretagna e in Europa. Perché sono morti così tanti mammut qui? I Neanderthal potrebbero averli uccisi?”

Si pensa che dietro i ritrovamenti ci siano un paio di cacciatori di fossili part-time, Neville e Sally Hollingworth. Hanno chiamato DigVentures per aiutare con lo scavo dopo aver trovato un’ascia appartenente all’era di Neaderthal.

La signora Hollingworth ha dichiarato: “Inizialmente speravamo di trovare fossili marini, e trovare qualcosa di così significativo invece è stata una vera emozione. Ancora meglio di così è vederlo trasformarsi in un importante scavo archeologico. Non potremmo essere più contenti che qualcosa che abbiamo scoperto venga appreso e apprezzato da così tante persone”.