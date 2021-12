Questi ultimi giorni sono stati molto importanti per la nota casa automobilistica Land Rover. Dopo aver annunciato il Model Year della Land Rover Discovery Sport, infatti, l’azienda ha presentato una nuova versione della Range Rover Evoque, ovvero la Bronze Collection Special Edition.

Land Rover annuncia la nuova Range Rover Evoque Bronze Collection Special Edition

Il SUV del noto costruttore inglese si arricchisce con una nuova versione. In particolare, la Range Rover Bronze Collection Special Edition presenta alcune novità estetiche, come ad esempio il tetto nella colorazione a contrasto Corinthian Bronze, mentre le colorazioni disponibili sono Carpathian Grey, Santorini Black e Seoul Pearl Silver.

Anche all’interno la vettura si distingue, grazie alla presenza di dettagli estetici notevoli, come i sedili rivestiti in pelle groffata Ebony e i rivestimenti in legno Natural Grey Ash. Non mancano poi i cerchi in lega da 20 pollici a cinque razze Satin Dark Grey. Oltre a questo, anche questa Evoque (come la Discovery Sport Model Year) dispone di un sistema di infotainment Pivi Pro in grado di supportare gli aggiornamenti OTA.

L’azienda ha comunicato che la vettura è ordinabile per il mercato italiano ad un prezzo di partenza di 57.680 euro. Il noto marchio inglese ha inoltre la nuova Range Rover Evoque P300 HST. Quest’ultima si basa sull’attuale Evoque R-Dynamic S e presenta anch’essa alcuni dettagli estetici distintivi. Dal punto di vista delle prestazioni, invece, è presente una sola versione con un motore 2.0 Ingenium a benzina con una potenza pari a 300 CV. Il suo prezzo di vendita di partenza è di 41.155 euro.