Netflix per questa stagione di Natale andrà ad offrire grandi contenuti per i suoi abbonati. Nella piattaforma streaming che comprende titoli buoni per tutte le fasce d’età e per tutti i gusti, nel mese di Dicembre spicca ovviamente la presenza de La casa di carta. La popolare serie tv spagnola, con i suoi ultimi episodi, rappresenta ancora un fiore all’occhiello per il portale.

Netflix, prezzi un po’ più alti a Natale

Al netto delle esclusive, però, il mese di Dicembre sarà ricordato dagli utenti di Netflix anche per l’applicazioni di nuove rimodulazioni unilaterali sui costi. I clienti italiani, a breve, si troveranno a pagare alcuni extra per il pagamento del servizio.

I cambi di tariffa per Netflix interessano due dei tre attuali piani di visione. A caratterizzare la prima modifica è il piano Premium. Il costo del nuovo pacchetto sarà di 18,99 euro, a differenza dei precedenti 16,99 euro. I clienti che scelgono il pacchetto Premium avranno sempre gli stessi servizi, con la visione dei titoli anche con la tecnologia 4K UHD e con la possibilità di guardare tutti i contenuti con 4 dispostivi collegati simultaneamente.

Le modifiche ai costi interessano però anche il Standard. In questo caso, il prezzo rinnovato prevede una spesa mensile di 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Non ci sono novità sotto il punto di vista dei servizi per il ticket Standard. Gli abbonati avranno la tecnologia Full HD e la visione contemporanea su due Device.

I cambi di prezzo saranno operativi già dai prossimi giorni ed interessano vecchi e nuovi clienti.