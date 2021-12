Intesa Sanpaolo e Montepaschi: la truffa alle banche svuota i conti con un messaggio

Intesa Sanpaolo gode dei migliori sistemi di sicurezza per quanto riguarda il mondo delle banche, ma in questo caso non può nulla. Da chiarire che il celebre gruppo non c’entra praticamente niente con tutto quello che sta accadendo, ma i problemi vanno ad abbattersi su gli utenti che inconsapevolmente accettano di inserire le loro credenziali.

Intesa Sanpaolo accerchiata dalle truffe: ecco la nuova e-mail che mina pesantemente alle finanze degli utenti

Succede anche questa volta che gli utenti che usano un conto Intesa Sanpaolo dovranno stare attenti alle finte comunicazioni che stanno arrivando tramite e-mail. Infatti una nuova truffa phishing sta portando scompiglio facendo credere a tutti che sia sopravvenuto un blocco del conto, in modo da spingere gli utenti ad inserire le loro credenziali. Sarà così che queste verranno rubate e i conti svuotati in men che non si dica.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :