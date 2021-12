Questi ultimi giorni hanno portato ad una grande novità in casa Iliad. Il gestore francese, infatti, in occasione dei giorni di Natale ha lanciato la sua nuova ricaricabile low cost, la Giga 150. Gli abbonati che sottoscrivono questa tariffa avranno sempre consumi infiniti per telefonate ed invio di SMS con l’opzione di 150 Giga per la connessione internet.

Iliad, quando sarà programmato l’addio al 3G

La Giga 150 è una soluzione molto vantaggiosa per tutti gli abbonati, considerata anche la presenza del servizio 5G. Come per la precedente offerta Giga 120, anche per mezzo di questa tariffa la connessione internet di ultima generazione sarà a costo zero.

Iliad è sempre più concentrata sullo sviluppo del 5G. Entro il 2022 il provider desidera estendere la sua copertura in ampia parte del territorio italiano. Il lancio sempre più massiccio del 5G porterà per ad una serie di conseguenze. Anche Iliad, ad esempio, sta valutando l’inizio di un processo di dismissione per le linee 3G.

Il destino del 3G, per Iliad, così come per gli altri operatori nazionali sembra essere oramai segnato. A breve questa tecnologia per la connessione internet lascerà il campo alle nuove reti. Per quanto riguarda lo scenario del provider francese, l’addio al 3G avverrà probabilmente già nel 2022, ma non sino a quando il gestore non avrà raggiunto la copertura omogenea del territorio almeno con l’attuale tecnologia per il 4G.

Diversa, invece, la situazione per altri operatori. Come noto, infatti, TIM e Vodafone hanno già fatto partire le loro operazioni di disimpegno per le linee 3G.