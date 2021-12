Il volantino che Euronics ha deciso di lanciare nel periodo corrente, nasconde al proprio interno un elevatissimo quantitativo di offerte molto speciali, con le quali gli utenti si ritrovano a poter godere di prezzi molto più bassi del normale.

Il rapporto qualità/prezzo è più che favorevole sulla maggior parte degli acquisti effettuabili, ricordando comunque che è sempre necessario recarsi personalmente presso i negozi stessi, per avere la certezza di risparmiare sui vari prodotti che potranno essere scelti. Questi vengono distribuiti con la solita garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare esclusivamente nelle medesime location.

Euronics: prezzi bassi e grandi occasioni per tutti

Euronics ha in serbo per gli utenti alcune delle migliori offerte del periodo, il volantino punta fortissimo sulla fascia intermedia della telefonia mobile, garantendo un risparmio importante, anche semplicemente sull’acquisto del Samsung Galaxy S20 FE. Il prodotto in questione viene proposto a soli 349 euro, una cifra irrisoria in confronto alle effettive prestazioni dello stesso.

Coloro che invece vorranno puntare direttamente su un modello più economico, rinunciando a velocità e comparto fotografico, potranno mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 9 Pro; non ultimo della sua serie, ma comunque ancora abbastanza valido e complessivamente interessante.

Nel volantino Euronics si possono poi scovare sconti applicati ad altre categorie merceologiche, o modelli di smartphone, per questo motivo non dovete assolutamente limitarvi alla lettura del nostro articolo; collegatevi il prima possibile qui, per scoprire il tutto da vicino.