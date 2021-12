Coop e Ipercoop: offerte shock su tantissimi prodotti

Le offerte attivate da Coop e Ipercoop riescono ancora una volta a far sognare gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare la tecnologia, nell’idea di avere la massima qualità, con il minimo sforzo (o comunque la spesa più bassa possibile).

La soluzione che potete trovare elencata nel nostro articolo, differisce dalle precedenti campagne promozionali, in merito sopratutto alla disponibilità sul territorio. E’ bene sapere, infatti, che gli acquisti devono necessariamente essere effettuati sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita al domicilio (nel caso in cui si spenda più di 19 euro), oltre alla consegna sempre gratis in un qualsiasi negozio in Italia.

Aprite il nostro canale Telegram, riceverete i codici sconto Amazon gratis e scoprirete tantissime offerte.

Coop e Ipercoop: ecco le nuove offerte

Le occasioni nascoste all’interno del corrente volantino di Coop e Ipercoop, toccano perlopiù la fascia intermedia della telefonia mobile, e sopratutto modelli non propriamente recenti. I due prodotti di cui consigliamo l’acquisto sono chiaramente Samsung Galaxy S20 FE, ed anche Apple iPhone X, in quanto il prezzo finale di vendita non supera i 499 euro; il migliore è indubbiamente il Galaxy S20 FE, poiché presenta al proprio interno le medesime specifiche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon.

Volendo invece spendere ancora meno, senza sforare quindi i 300 euro, le alternative sono rappresentate da Oppo A16, Samsung Galaxy A32 o anche Alcatel 1B. Per ogni altra informazione in merito alle offerte di Coop e Ipercoop, raccomandiamo comunque di aprire subito il sito ufficiale.