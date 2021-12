Da Carrefour gli utenti hanno la possibilità di trovare un lunghissimo elenco di promozioni e di prezzi molto più bassi del normale, con i quali riuscire a spendere meno del previsto, ed avere ugualmente la possibilità di godere di qualità elevate.

Il risparmio da Carrefour è cosa comune nell’ultimo periodo, la corrente campagna promozionale è attiva indistintamente dalla provenienza, con possibilità di acquisto esclusiva nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale (non il sito ufficiale). Tutti gli utenti che acquisteranno, potranno inoltre ricevere la garanzia di 2 anni dalla data di acquisto ufficiale, con riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica verificato.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, scoprirete i codici sconto Amazon ed un lungo elenco di offerte speciali.

Carrefour: il volantino dalle mille occasioni

Carrefour spinge gli utenti a risparmiare davvero moltissimo sull’acquisto di nuovi smartphone, proponendo una campagna promozionale mirata esclusivamente su modelli dal prezzo finale non superiore ai 219 euro. Le alternative sono molteplici, ma chiaramente limitate in termini di qualità generale o similari; i modelli da non perdere assolutamente di vista vanno a toccare Xiaomi Redmi Note 10S, Alcatel 1SE Lite, Samsung Galaxy A12, Realme C21Y, Galaxy A03s e similari.

Tutti, come anticipato, sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, nonché la versione sbrandizzata, per avere aggiornamenti più rapidi e tempestivi. Ogni altro dettaglio in merito al volantino discusso, è da rimandare a questo link; potrete conoscere da vicino i singoli sconti e tutti gli ottimi prezzi bassi pensati per voi.