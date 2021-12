Alcuni clienti WINDTRE saranno coinvolti nelle modifiche unilaterali che saranno introdotte a partire dal 20 gennaio 2022.

All’interno degli SMS informativi inviati ai clienti coinvolti è presente un link che rimanda ad una pagina del sito ufficiale WindTre, da cui è possibile conoscere il dettaglio delle modifiche indirizzate al cliente.

Se il cliente non riceve l’SMS e non c’è comunicazione di cambio all’interno di questa area dedicata, significa che il cliente non è coinvolto in questo cambio di tariffa.

Se è presente un messaggio di errore, si consiglia di riprovare nei giorni successivi per vedere se il cliente è coinvolto.

Le novità riguardano modifiche contrattuali che vengono comunicate agli interessati tramite SMS informativo, contenente il link di accesso ad una pagina web dedicata, con tutti i dettagli applicabili alla specifica offerta attiva sulla linea mobile.

Modifiche sui clienti con offerta mobile prepagata: vengono modificate le Condizioni Generali di Contratto per i servizi WINDTRE, per i clienti che hanno attivato un’offerta fino al 6 dicembre 2021. In particolare, le modifiche riguardano gli articoli 6.1.5 e 6.1.7 sull’utilizzo del servizio in dispositivi o terminali omologati e non diversi da un telefono cellulare o smartphone.

Ecco le offerte che cambieranno

Variazioni su alcune offerte che includono solo traffico voce o voce più SMS: a partire dal 20 gennaio 2022 il costo mensile aumenterà di importo variabile in base alle caratteristiche dell’offerta iniziale e, minuti inclusi, ove non già previsti, diventeranno illimitati a partire da 20 dicembre 2021.

I clienti interessati dalla modifica potranno inoltre attivare un’opzione che offre gratuitamente 50 GB al mese, per un minimo di 6 mesi e un massimo di 12 mesi, seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione entro 30 giorni dalla stessa.

I vantaggi sui Giga extra saranno fruibili progressivamente a partire dal 20 dicembre 2021, mentre il costo mensile verrà adeguato a partire dai rinnovi successivi al 19 gennaio 2022.

Per richiedere di mantenere costi e contenuti della propria offerta di partenza bisognera’ inviare un SMS con scritto NVAR al 40400, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Così facendo, l’operatore arancione offre ad alcuni suoi clienti l’opportunità di “rifiutare” la riprogrammazione tariffaria applicata.