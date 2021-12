Secondo le ultime statistiche, sarebbero sempre di più gli utenti ad avere paura delle possibili truffe su WhatsApp. In realtà ne stanno girando poche all’interno della chat, ma i malviventi puntano ad ottenere l’account con tutte le chat dei poveri malcapitati.

I trucchi sarebbero molteplici, anche se oggi sono tutti in utilizzabili. Secondo quanto riportato infatti la nuova truffa comprenderebbe l’applicazione desktop WhatsApp Web, ma quale per l’autenticazione necessita di un codice d’accesso. I truffatori sarebbero addirittura in grado di intercettarlo, ottenendo l’accesso all’account del povero utente malcapitato. Proprio per questo è arrivata in soccorso di WhatsApp la polizia di Stato, la quale avrebbe segnalato la truffa e invitato gli utenti a fare molta attenzione ai dispositivi connessi. Sarebbe stato pubblicato anche un comunicato ufficiale che spiega in pieno la situazione e come comportarsi per evitare problemi.

WhatsApp: rubati tantissimi account mediante l’applicazione web, interviene la polizia di Stato con un comunicato ufficiale

“Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online – è necessario inserire uncodice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica.

L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”.”