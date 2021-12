Per festeggiare l’imminente periodo natalizio, da Trony è stata attivata una campagna promozionale veramente incredibile, al suo interno si possono scovare ottime occasioni da far letteralmente girare la testa, con prezzi sempre bassi e grandi possibilità di scelta.

Per una volta la soluzione che trovate descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, è da ritenersi attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita, però allo stesso modo è disponibile sull’intero territorio nazionale, così basterà recarsi in un qualsiasi negozio, per godere ugualmente delle medesime riduzioni di prezzo. I prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed ovviamente sono acquistabili nella versione no brand, nel caso in cui si trattasse di telefonia mobile.

Trony: occasioni e prezzi da non perdere

Trony continua a stupire con la promozione che prevede lo sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato, in questo modo gli utenti hanno la certezza di godere di una riduzione fissa, indipendentemente da ciò che acquistano. Per entrare di diritto nel meccanismo della campagna, è importante sapere che sarà necessario acquistare un televisore, un piccolo o un grande elettrodomestico, il cui prezzo dovrà superare rispettivamente i 499, i 59 o 299 euro.

Fatto questo, basterà aggiungere al carrello un secondo prodotto in vendita ad un listino che varia di almeno 5 euro, e poi recarsi in cassa. Gli addetti provvederanno ad applicare lo sconto del 50% sul prezzo del meno caro della coppia, non sarà possibile scegliere il prodotto da scontare.