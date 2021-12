Sta per arrivare un aumento di costi in casa TIM. Tanti abbonati tuttora presenti tra le fila dell’operatore italiano a breve dovranno affrontare una serie di rincari sui prezzi delle offerte ricaricabili.

TIM, il costo extra di 2 euro per alcuni clienti a Natale

Anche in questo mese di Dicembre la strategia di TIM è quella di applicare prezzi aggiuntivi per tutte le promozioni winback precedentemente dedicate alla portabilità del numero. Nella fattispecie di questa nuova tornata di rimodulazioni, gli aumenti tariffari riguarderanno le specifiche promozioni: TIM Supreme, la Five IperGo e la Iron.

Gli abbonati che in passato hanno attivato queste tariffe, si troveranno ora a pagare un costo aggiuntivo pari a 2 euro ogni trenta giorni.

Per definire una sorta di compensazione per tutti gli utenti che si troveranno a pagare un piccolo extra sui loro costi mensili, il gestore assicurerà 20 Giga per la connessione internet. La quota aggiuntiva dei 20 Giga sarà applicata in automatico a tutti i clienti idonei e si aggiungerà alla soglia già disponibile in automatico con la propria ricaricabile. Da parte degli abbonati del gestore italiano non è quindi previsto nessun genere di attivazione.

Le rimodulazioni di questo mese di Dicembre interesseranno soltanto i vecchi clienti. Per i nuovi clienti, invece, TIM assicura una novità del tutto positiva: la garanzia di costi bloccati almeno durante il primo semestre. In base a questa inedita condizione contrattuale, il provider si impegna a non applicare costi aggiuntivi né modifiche per le soglie di consumo durante i primi sei mesi di abbonamento.