Nel thriller di Netflix “Squid Game“, i concorrenti dello show competono in una serie di partite in cui c’e’ il rischio di perdere la vita nel tentativo di vincere un montepremi finale.

Il grande successo di Netflix è diventato uno degli show favoriti in quella che potrebbe essere la stagione dei premi TV più competitiva di sempre. Sembra che “Squid Game” sia pronto a fare la storia.

Da “Squid Game” a “Succession“, le categorie del SAG Awards Ensemble dovrebbero essere piene di nuovi candidati.

“Squid Game” ha già ottenuto il suo primo premio negli Stati Uniti alla fine di novembre, quando i Gotham Awards l’hanno nominata la serie lunga e rivoluzionaria di quest’anno, battendo contendenti tra cui “The White Lotus” della HBO, “The Good Lord Bird” di Showtime e “The Good Lord Bird” di Amazon Prime Video. La ferrovia sotterranea”.

Nello stesso modo, la piattaforma di streaming sta cercando di posizionare un altro progetto nei principali programmi TV Awards per fare scalpore, stiamo parlando di “Parasite” di Bong Joon Ho, che ha vinto come miglior film agli Oscar nel 2020.

Non solo premi, contano i numeri

Fino a quest’anno i progetti non inglesi non hanno mai vinto, né sono stati nominati, in una categoria importante ai SAG Awards, ai Golden Globes o ai Primetime Emmy. Ma non c’è mai stato un fenomeno come “Squid Game” nella TV americana.

“Sapevamo che sarebbe stato un grande successo regionale”, afferma il capo della TV globale di Netflix Bela Bajaria. “Il nostro team in Corea ha sempre detto che questo sarebbe stato un grande obiettivo per noi. Il creatore-sceneggiatore-regista Hwang Dong-hyuk aveva una visione molto chiara per questo e sapeva che sarebbe andato molto bene in Corea e in tutta l’Asia.

“Squid Game” ha dominato la conversazione televisiva autunnale, guidando la classifica Top 10 di Netflix negli Stati Uniti per 24 giorni e raggiungendo il numero 1 in 94 territori. Secondo lo streamer, è la serie più vista a livello globale nella storia di Netflix, con 1,65 miliardi di ore di visione nei 28 giorni dalla sua prima del 17 settembre.

Hwang e le star Lee Jung-jae (che interpreta Gi-hun), Park Hae-soo (Sang-woo) e Jung Ho-yeon (Sae-byeok) hanno già fatto il giro promozionale, apparendo in “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, colpendo il tappeto rosso a Los Angeles e partecipando a junket mediatici come un po’ un tour della vittoria.