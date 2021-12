Il nuovo anno è ormai praticamente alle porte, manca meno di un mese all’inaugurazione del 2022, il quale porterà cons e certamente importanti novità, in primis la speranza di poterci lasciare alle spalle la pandemia di coronavirus una volta per tutte, sebbene la variante Omicron stia creando molti problemi, in secundis anche importanti novità dal punto di vista dei contenuti e dell’intrattenimento.

Ovviamente quando si parla di contenuti e intrattenimento non possiamo che citare il nome di Netflix, piattaforma californiana per lo streaming di film e serie TV, la quale da ormai molti anni soddisfa i palati degli amanti del genere e che ovviamente si prepara ad un 2022 scoppiettante per l’arrivo di serie top come Stranger Things e Peaky Blinders.

I contenuti in arrivo per il 2022

Se dunque non vedete l’ora che arrivi il nuovo anno, eccovi tutti i nuovi contenuti che arriveranno insieme a quest’ultimo:

SERIE TV

REBELDE

THE JOURNALIST

ARCHIVE 81 – UNIVERSI ALTERNATIVI

THE HOUSE

TOO HOT TOO HANDLE S3

EL MARGINAL

VIAGGI PRELIBATI: MESSICO

OZARK S4

NEYMAR: IL CAOS PERFETTO

THE ORBITAL CHILDREN

LA DONNA NELLA CASA DI FRONTE ALLA RAGAZZA DALLA FINESTRA

FILM

4 META’

BRAZEN

RIVERDANCE – L’AVVENTURA ANIMATA

IL TRATTAMENTO REALE

HOME TEAM

Non rimane dunque che attendere, ci sentiamo di citare anche Kobra Kai 4, che non arriverà nel 2022 bensì l’ultimo di quest’anno, con la quarta e conclusiva stagione del franchise.

Il 2022 sarà decisamente ricco dunque, dal grande ritorno di Matrix fino alle serie Tv stampo Netflix, le premesse buone ci sono decisamente tutte, resta solo da aspettare anche qualche settimana.