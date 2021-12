Le nuove offerte che Mediaworld ha deciso di racchiudere all’interno del proprio volantino, sono davvero da primato, in quanto in grado di garantire prezzi molto più bassi del normale a tutti gli utenti che decideranno di avvicinarsi per completare l’acquisto.

Il risparmio risulta essere alla portata di ognuno di noi, per avere la certezza di risparmiare, è comunque necessario recarsi personalmente in negozio, oppure affidarsi all’e-commerce aziendale. Quest’ultimo rappresenta il mezzo più comodo per raggiungere gli sconti, sebbene comunque sia importante ricordare che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: quante offerte e che occasioni speciali

Le occasioni poste sul piatto da MediaWorld sono assolutamente invitanti, in quanto vanno a toccare perlopiù la fascia alta della telefonia mobile, garantendo una serie di offerte dai prezzi molto più ridotti delle dirette concorrenti. Il volantino parte dai più interessanti smartphone del 2021, quali sono Apple iPhone 13 Pro, disponibile al prezzo finale di 1099 euro, passando anche per l’incredibile Galaxy S21 Ultra 5G, acquistabile a 999 euro.

Volendo ridurre la spesa finale di circa 200 euro, l’occhio cade sulla coppia Apple iPhone 12 e Galaxy S21+, entrambi sono in vendita a meno di 800 euro, con prestazioni più che adeguata per la richiesta finale. Tutte le altre occasioni raccolte all’interno dell’ottimo volantino di MediaWorld, le potete trovare elencate direttamente sul sito ufficiale, raggiungibile mediante il seguente link (gli acquisti sono effettuabili anche in negozio).