Nel corso degli ultimi mesi il Google Play Store è stato attanagliato dalla presenza di un malware molto pericoloso. Si tratta del virus denominato Joker e ora sembra che si stia nascondendo nuovamente in un’applicazione presente sullo store.

Il malware Joker torna all’attacco: attenzione a questa applicazione sul Play Store

Purtroppo al giorno d’oggi possono insidiarsi virus e malware anche nelle applicazioni presente sul Google Play Store. Uno dei malware più pericolosi avvistati su Android in quest’ultimo periodo, in particolare, si chiama Joker e ora sembra essere tornato all’attacco.

Come già accennato, nel corso delle ultime ore è emerso che il malware in questione si sta nascondendo in una nuova applicazione sullo store di Big G. L’app incriminata si chiama Color Message. Quest’ultima è stata scoperta dal team di ricercatori di Pradeo Security.

L’applicazione al momento è sarà rimossa dal Google Play Store. Nonostante questo, gli utenti totali che ormai l’avevano installata in precedenza sul proprio smartphone sono ben 500.000. Qualora l’aveste installata, vi consigliamo di disinstallarla senza perdere tempo.

Il malware Joker che si nasconde al suo interno è infatti molto pericoloso ed è purtroppo in grado di svolgere numerose azioni malevole. Tra queste, il malware è in grado di effettuare sottoscrizioni a servizi a pagamento all’insaputa degli utenti e di sottrarre numerosi dati personali. Oltre a questo, il virus è anche in grado di accedere alla lista dei contatti personali presenti sullo smartphone e non solo, dato che riesce anche a nascondere la propria icona, divenendo di conseguenza invisibile agli occhi degli utenti.